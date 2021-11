Ahus-overlege «svært skuffet» over manglende tiltak: – Står ikke i samsvar med situasjonen

NTB

Overlege ved Ahus' intensivavdeling mener regjeringen skuffet med manglende nasjonale tiltak. – Tiltak som ikke står i samsvar med situasjonen, sier han.

Torsdag var overlege på intensivavdelingen ved Akershus universitetssykehus (Ahus), Ole Kristian Fossum, ute i VG med en bønn til regjeringen om å innføre nasjonale tiltak. Fredag var han skuffet.

– Svært skuffende og tiltak som ikke står i samsvar med situasjonen inhospitalt. Ei heller etter mitt skjønn ellers i samfunnet. Nedslående, sier Fossum til Dagbladet.

Også Jon Henrik Laake, overlege ved Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus og leder i Norsk anestesiologisk forening, reagerer.

– De aller fleste intensivenhetene i vår region er helt fulle. Man er dermed nødt til å redusere aktiviteten på operasjonsstuer og poliklinikker for å frigjøre personell og for at pasienter som skal gjennomføre større planlagte inngrep, får fylt behov for overvåking, sier Laake.

Han mener dagens situasjon er uholdbar, men vil ikke si hvilke tiltak han ønsker seg fra regjeringen.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sa på en pressekonferanse fredag formiddag at regjeringen ikke vil innføre nye nasjonale tiltak nå. Hun understreket at dette kan være rett rundt hjørnet dersom folk ikke følger anbefalingen om å holde seg hjemme ved sykdom.