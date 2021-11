Coronapille kan anvendes til nødbruk i Norge

– Vi trenger de verktøyene i verktøykassen vi kan få for å slå ned pandemien, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket. Han kaller godkjenningen en gledelig nyhet.

NTB

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) åpner for nødbruk av Mercks coronamedisin. Det betyr at den også kan brukes i Norge.

– Medisinen, som foreløpig ikke er godkjent i EU, kan brukes til å behandle voksne med covid-19 som ikke trenger ekstra oksygen og som har økt risiko for alvorlig covid-19-sykdom, kunngjorde EMA fredag.

Dermed kan medisinen brukes i påvente av en endelig, formell godkjenning.

– Dette er et felles europeisk råd, og de vedtak som gjøres, vil i prinsippet gjelde for oss også, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til NTB.

– Trenger de verktøy vi kan få

Han kaller beslutningen et «ventet utfall» og en «gledelig utvikling».

Pillen har tidligere fått godkjennelse i Storbritannia. Merck opplyste i starten av oktober at denne medisinen – som inneholder molnupiravir – kan halvere risikoen for sykehusinnleggelse og død.

– Det er klart at vi trenger alle de verktøyene i verktøykassen vi kan få for å slå ned pandemien. Vi ser nå at vaksinasjon hos enkelte personer er ikke nok. Det blir veldig spennende å se hvordan de nye legemidlene vil bli brukt fremover, sier Madsen.

Helsemyndighetene avgjør norsk bruk

Det er Helsedirektoratet, Helsedepartementet og helseforetakene som vil vurdere eventuell bruk av legemidlene fremover.

EMA har også begynt vurderingen av om Pfizers coronamedisin kan tas i nødbruk. Pillen har vist seg å redusere antallet sykehusinnleggelser og dødsfall betydelig blant coronapasienter.

– Nå får vi ikke bare dette legemiddelet, men det er en rekke andre på gang, som ser ut til å ha god effekt i å beskytte mot alvorlig sykdom og død, sier Madsen.