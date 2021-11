Innspurt i budsjettforhandlingene i helgen

NTB

«Budsjettkameratene» Ap, Sp og SV håper å kunne lande budsjettforhandlingene i løpet av helgen. Men ifølge SV er avstanden fortsatt stor.

Fredag møttes SV og regjeringspartiene til forhandlinger om statsbudsjettet for femte dag på rad.

– Vi har god framdrift. Men det er fortsatt stor avstand, sier SVs forhandlingsleder Kari Elisabeth Kaski til NTB.

De tre partiene ruster seg nå til en sluttspurt utover kvelden og gjennom hele helgen.

En avtale bør være klar i begynnelsen av neste uke dersom finanskomiteen skal rekke å komme med en innstilling innen fristen neste fredag.

Men det tar Kaski med stor ro. Hun peker på at fristene er blitt brutt i slike forhandlinger tidligere.

– Det ligger noen frister framover, men SV har god tid. Går vi utover helgen, så gjør vi det. Det viktigste for oss er å få til en god avtale, sier hun.

Kaski vil imidlertid ikke røpe en eneste detalj om hva de tre partiene så langt er blitt enige om. Men hittil har det ikke vært noen kriser, sier hun.

– Det er god stemning og god framdrift, sier hun.

Torsdag sa Kaski til NTB at hun var sikker på at avstanden ikke var større enn at hun var sikker på at de tre partiene blir enige til slutt.