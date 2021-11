Venstre vil bruke gamle kirker til prestefrie begravelser

Begravelse i Den norske kirke. Venstre er blant dem som ønsker bedre muligheter for livssynsåpne begravelser, noe også Nidaros-biskopen har forståelse for. Illustrasjonsfoto

NTB

Venstre-leder Guri Melby tar til orde for å bruke eldre kirker til livssynsåpne begravelser. Det støtter ikke Den norske kirke.

Ifølge Vårt Land vil Venstre i første omgang ta opp saken med regjeringen i Stortingets spørretime.

– Vi vil gjøre ikke-kristelige begravelser mer tilgjengelige for folk. Spesielt i distriktene, der det er gymsalen som er alternativet, sier Melby.

Nidaros-biskop Herborg Finnset i Den norske kirke mener fellesskapet må ta ansvar for livssynsåpne seremonirom i Norge på en annen måte enn i kirker.

– Men jeg har forståelse for behovet for verdige rom for gravferd, understreker hun.