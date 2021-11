542 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

Til sammen er 62.653 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor. Her på Grorud er 314 personer smittet bare de siste to ukene. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

NTB

Det er registrert 542 nye koronasmittede personer i Oslo siste døgn. Det er 125 flere enn samme dag forrige uke og det høyeste tallet på en dag siden begynnelsen av september.

Smittetallene i Oslo begynner nå å nærme seg smittetoppen i slutten av august. 30. august ble det registrert 680 tilfeller på ett døgn.

De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 326 smittede per dag, til sammen nesten 5.000 nye smittede.

Smittetallene er høyest i Søndre Nordstrand bydel. Her er det et smittetrykk på 1.359 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter følger Alna og Grorud bydel med henholdsvis 1.225 og 1.133.

Tallene er lavest i bydelene Vestre Aker, Ullern og Nordre Aker, der tallene varierer mellom 380 og 483 tilfeller per 100.000.