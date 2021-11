SV-veteran foreslår at Nav skal sjekke stortingsrepresentanter

NTB

SV-veteran Karin Andersen mener politikerne ikke lenger kan kontrollere seg selv og vil overlate kontrollen til Nav.

Andersen sitter i utvalget som skal gjennomgå reglene for stortingsrepresentantenes pendlerboliger. Her vil hun kreve at de folkevalgte underlegges samme kontroll som Nav-brukerne, og hun foreslår at Nav kontroll skal få oppdraget med å se dem i kortene, skriver Klassekampen.

– Intern kontroll og en tillitsbasert ordning fungerer dessverre ikke. Derfor vil jeg foreslå at disse ordningene skal kontrolleres av en ekstern instans som for eksempel Nav kontroll. Det innebærer også at politikerne må ansvarliggjøres for egne feil på samme måte som Nav-brukerne, sier Andersen til avisen.

Pendler-utvalget skal ledes av tidligere ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen, Therese Johnsen. I tillegg skal også de tidligere stortingsrepresentantene Inger Enger (Sp) og Kent Gudmundsen (H) sitte i utvalget.