Nok en smitterekord i Bergen

NTB

Det er registrert 209 nye koronatilfeller i Bergen det siste døgnet. Det er andre døgnrekord denne uka.

– På grunn av stort antall smittetilfeller er ikke smittesporingen ferdig. Vi har derfor ikke komplette tall som viser smitteveier og smittesteder, skriver kommunen i en pressemelding.

209 tilfeller er 96 flere enn samme dag forrige uke, da det ble påvist 113 tilfeller. Snittet de siste sju dagene er på 110. Det er totalt seks beboere på sykehjem med påvist covid-19.

Utbrudd ved kreftavdeling

Smittesporing og testing har avdekket at to pasienter og to ansatte har testet positivt for coronaviruset ved kreftavdelingen på Haukeland sykehus.

Utbruddet startet i helgen ved kirurgisk klinikk. De positive tilfellene torsdag, samt fem tilfeller som det ble meldt om onsdag, er oppdaget på kreftavdelingen ved sykehuset. Det skriver sykehuset i en pressemelding.

De to sengepostene er der det er oppdaget smitte, er stengt for inntak av nye pasienter, men disse blir innlagt på andre poster.

– Vi følger situasjonen tett, og utbruddet har vært godt håndtert på avdelingene, sier smittevernoverlege Dorthea Oma.

– Vi ønsker selvsagt ikke utbrudd i sykehuset, samtidig er det ikke overraskende at det skjer når smitten øker ute i samfunnet, sier hun.

Totalt er ni pasienter og elleve ansatte smittet ved Haukeland sykehus.

Bekymret

Smittevernoverlege Marit Voltersvik ser med bekymring på utviklingen, og sier hun og hennes team jobber med en ny anbefaling til byrådet for videre håndtering av situasjonen.

– Smittetallene som rapporteres i dag er svært høye, og vi ser en økning i alle aldersgrupper. Utviklingen er bekymringsfull, og vi frykter særlig konsekvensene dersom presset på helsetjenestene blir for stort, sier Voltersvik.

Hun sier det er utfordringer med å nå fram til alle som er coronasmittet.

– Økende coronasmitte i Bergen fører til stort press på smittesporingsteamet i kommunen, og vi rekker for øyeblikket ikke å ringe til alle smittede. For å sikre informasjon til alle smittede i løpet av kort tid, vil smittesporerne sende ut SMS til alle innbyggere som får påvist covid-19, sier hun.