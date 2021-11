Stortingspresidenten er åpen for å redegjøre for Stortinget om pendlerboligsaken

Stortingspresident Eva Kristin Hansen forteller at hun er villig til å redegjøre for Stortinget om bråket rundt pendlerboligen hennes.

NTB

Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) sier hun er «rede til å gjøre hva som helst» etter at hun misforsto pendlerboligreglene.

Det inkluderer å holde en redegjørelse om saken i Stortingssalen, slik flere partier har kommet med krav om.

På spørsmål fra NTB om hun er åpen for å redegjøre for Stortinget, svarer hun at hun først vil diskutere saken med de parlamentariske lederne i Stortinget.

– Jeg er rede til å gjøre hva som helst, men jeg vil snakke med dem først, sier Hansen.

Møtet med de parlamentariske lederne finner sted på stortingspresidentens kontor klokka 11, opplyser Hansen.

– Formålet er å drøfte den situasjonen som har oppstått, sier hun til NTB.

Flere partier har krevd at stortingspresidenten må holde en redegjørelse for Stortinget etter avsløringene i Adresseavisen om at hun kan ha fått pendlerbolig i strid med reglene.

Stortingspresidenten har beklaget og sagt at hun misforsto reglene om pendlerbolig.

Hansen bodde fra 2014 sammen med sin mann i Ski utenfor Oslo, men leide samtidig en hybel i Trondheim. Ski er for nært Stortinget til å gi rett til pendlerbolig, men Hansen fikk pendlerbolig likevel fordi hun oppga hybelen i Trondheim som adresse.

Først i 2017 meldte Hansen flytting til Ski og sa opp pendlerboligen.