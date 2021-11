Jussprofessorer: Uholdbart hvis pendlerboligsakene ikke skal granskes

Stortingets administrasjon, her ved direktør Marianne Andreassen, får kritikk av jussprofessorer for å ikke se nærmere på enkeltsakene i pendlerbolig-komplekset.

Det er uholdbart at utvalget som skal gå gjennom pendlerboligsakene ikke skal se nærmere på de konkrete sakene som er avslørt, mener to jussprofessorer.

De mener også det er uholdbart at Stortingets administrasjon ikke har planer om å gi noen reaksjoner til de som har brutt regelverket, og stiller seg spørrende til at det heller ikke forventes at utvalget skal undersøke om det finnes flere tilsvarende saker.

– At en som for eksempel oppgir å bo i Trondheim, men faktisk bor i Ski, skal slippe nærmere undersøkelser fordi hun ikke er alene om å ha «misforstått regelverket», er selvsagt uholdbart, sier jussprofessor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo til Aftenposten , med henvisning til stortingspresident Eva Kristin Hansens (Ap) sak.

Også jussprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen reagerer på at de enkelte sakene ikke skal granskes.

– Jeg er sterkt tvilende til den vurderingen. Det vil være svært uheldig, fordi det kan oppfattes som at man gir et betingelsesløst amnesti for alle tidligere overtredelser av reglementet, og beskytter sine egne, sier han til samme avis.

Stortingspresident Eva Kristin Hansen har beklaget at hun misforstå reglene da hun hadde bolig på Ski, men var registrert på hybel i Trondheim.