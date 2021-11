Telenor har store problemer – rammer flyplasser i hele landet

NTB

Et strømbrudd førte til problemer både for mobil- og fastnettet til Telenor torsdag morgen. Blant annet medførte dette trøbbel for innsjekk på flyplasser.