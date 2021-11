Natur og Ungdom reagerer på «all time high» i oljeproduksjonen

NTB

Natur og Ungdom mener utbyggingstempoet på norsk sokkel viser effekten av skattepakken til oljenæringen.

Som NTB skriver torsdag, går det mot en «all time high» for oljeproduksjonen.

– Nå begynner vi å se nettopp den effekten vi fryktet av coronaskattepakken til oljenæringa. Den fungerer som subsidier og skaper unaturlig høyt utbyggingstempo, sier Lea Justine Nesheim, nestleder i Natur og Ungdom.

– Det er skremmende å se at det bindes så mye penger og kunnskap til utbygginger som ikke vil starte å produsere olje og gass før lenge etter verden skal slutte å bruke den. Dette er ikke bare dårlig klimapolitikk, men også en enorm økonomisk risiko for staten, som gambler på at verden ikke når klimamålene, sier hun.