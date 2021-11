Leteaksjonen i Hyllestad trappes opp

NTB

Søket etter mannen i 60-årene som er savnet i Hyllestad trappes opp torsdag morgen. Han ble meldt savnet onsdag.

Mannen har trolig vært ute på jakt. Politiet opplyser at ingen har snakket med mannen siden søndag, men at undersøkelser i hjemmet hans støtter opp om teorien om at han har dratt ut på jakt.

Torsdag trappes søket opp med mellom ti og tolv personer fra Sivilforsvaret, melder Bergens Tidende. Det gjøres også vurderinger om det skal gjøres nye søk fra lufta.