NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 18. november.

2.478 nye koronasmittede registrert siste døgn - 456 i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 2.478 koronasmittede i Norge. Det er 695 flere enn samme dag i forrige uke. I Oslo er det registrert 456 nye smittede det siste døgnet. Det er 121 flere enn samme dag i forrige uke.

I alt har nå 233.879 personer testet positivt for covid-19 i Norge.

Onsdag var 219 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var én mer enn dagen før.

Gjenåpning fikk ikke nordmenn i bedre form

Folk flest trener ikke mer og sier de ikke er kommet i bedre fysisk form etter gjenåpningen av Norge.

I november sier 15 prosent av de spurte at de er i bedre fysisk form etter koronautbruddet, mens dobbelt så mange, 30 prosent, oppgir at de er i dårligere form. Resten, omtrent annenhver nordmann, sier at formen er uendret, viser tall fra Norsk koronamonitor fra Opinion.

Samtidig sier sju av ti nordmenn at de har trent innendørs eller utendørs den siste uken. Her er det ingen økning etter gjenåpningen.

FN advarer om Afghanistan-ekstremisme

Den omfattende økonomiske krisen i Afghanistan kan føre til økt risiko for ekstremisme, advarer FNs Afghanistan-utsending Deborah Lyons.

Med en økonomi i ruiner, kommer høyst sannsynlig handel med narkotika og våpen, samt menneskesmugling, til å øke i omfang. Resultatet kan bli økt risiko for ekstremisme, mener hun. Lyons viser også til at Taliban er ute av stand til å stanse spredningen av IS' utbredelse i Afghanistan.

Canada erklærer nødsituasjon

Provinsmyndighetene i British Columbia har erklært nødsituasjon etter oversvømmelser og jordskred utløst av ekstreme nedbørsmengder vest i Canada.

Den føderale regjeringen har sendt militærhjelp til provinsen for å bistå med evakueringer og utdeling av mat. Så langt er en kvinne funnet omkommet i et jordskred. Myndighetene venter at flere kan bli funnet døde.

Estland øver på hurtigbygging av grensegjerde

Estland har satt i gang en militærøvelse som går ut på hurtigbygging av piggtrådgjerde langs grensen mot Russland. Øvelsen, som ikke er blitt varslet på forhånd, skal vare i én uke og omfatter nesten 1.700 soldater.

– Det som skjer i Polen, Litauen og Latvia krever styrking av grenseinfrastrukturen også i Estland, sier politi- og grensevaktsjef Elmar Vaher.

Statsminister Kaja Kallas viser til det hun kaller en farlig situasjon på grensen mellom Polen og Hviterussland, men legger til at det ikke er noen direkte trusler mot Estlands grense.

Kripos koblet inn i jakten på avsender av trusselbrev

Kripos bistår politiet i Agder med å spore opp avsenderen av trusselmeldingene mot Eilert Sundt videregående skole tirsdag.

– Agder politidistrikt prøver å spore avsenderen av eposten, og har også fått bistand fra Kripos til dette arbeidet, sier politistasjonssjef Bernt Mushom i Farsund og Lyngdal til Fædrelandsvennen.