Næringsministeren er åpen for nedsalg i statlige selskaper

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier de vurderer om vi skal øke eierskapet vårt i enkelte selskaper og kanskje også gå inn i nye «men vi skal pinadø også vurdere om vi skal selge oss ned noen steder». Foto: Fredrik Hagen / NTB Les mer Lukk

NTB

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) er åpen for privatisering og sier til Finansavisen at han har et pragmatisk syn på eierskap.