Odin-saken blir trolig henlagt

NTB

Tre år etter at 18-åringen Odin André Hagen Jacobsen ble meldt savnet etter en bytur i Trondheim 18. november 2018, går det trolig mot en henleggelse av saken.

Politiadvokat Hans Vang i Trøndelag politidistrikt sier til Adresseavisen torsdag at politiet holder på med en ny gjennomgang av etterforskningen.

– En av grunnene til at vi gjennomgår saken, er at vi ser etter huller i etterforskningen, om det er ting vi bør undersøke ytterligere. Dersom vi finner at det ikke er det, så er det naturlig at vi vurderer en henleggelse, sier Vang.

Odins foreldre er ikke tilfreds med at saken kan bli henlagt uten at de har fått svar.

– Vi har skjønt hvilken vei det går. Politiet har jo annonsert så lenge at de vil gjøre en siste gjennomgang før de henlegger saken. Vi synes ikke det er greit at saken blir henlagt så lenge det ikke er funnet svar, sier Odins mor, Ingunn Hagen.