Norge og USA enige om å videreutvikle samarbeidet mellom spesialstyrkene

NTB

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) og hans amerikanske motpart Lloyd Austin har signert et veikart om videreutvikling av samarbeid mellom spesialstyrkene.

Enoksen møtte den amerikanske forsvarsministeren i Pentagon i Washington tirsdag ettermiddag.

Sentralt i samtalen sto sikkerhetssituasjonen i nordområdene. Norge tar nå initiativ til en sterkere samordning av alliert aktivitet i nordområdene, skriver regjeringen i en pressemelding.

De viser til at økt russisk militær aktivitet vekker bekymring både i USA og Norge.

– Vi må forvente at Russland fortsetter utvikling og testing av nye våpensystemer i nord, sier Enoksen.

Under møtet i Pentagon undertegnet han og Austin et såkalt veikart om videreutvikling av samarbeidet mellom spesialstyrkene i de to land på andre områder enn i internasjonale operasjoner.