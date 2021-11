Færre har brukt antibiotika i år

NTB

Bruken av antibiotika falt i løpet av årets ti første måneder sammenlignet med samme periode i fjor. Bruken har falt kraftig i løpet av de drøyt ti siste årene.

– Det er veldig positivt at helsetjenesten har klart å nå det ambisiøse målet i handlingsplanen, og at utviklingen fortsetter i år. Redusert antibiotikabruk er det viktigste våpenet for å bekjempe resistens og dermed beholde antibiotika som et effektivt legemiddel mot infeksjoner, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen i en pressemelding.

Antibiotikabruken hittil i år er 6 prosent lavere enn samme periode i fjor. Siden 2012 har forbruket falt med 36 prosent per 1.000 innbygger.

Helsedirektoratet har nå strammet inn retningslinjene for antibiotikabruken. Ved sykdommer som urinveisinfeksjon, brukte man før opptil en uke for å behandle det.

– Men nå har vi nye studier som viser at man kan klare seg med bare et par dagers behandling, sier seniorrådgiver og lege Svein Høegh Henrichsen ved Helsedirektoratet til VG.