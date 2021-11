NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 17. november

2.552 nye koronasmittede registrert siste døgn - ny døgnrekord i Norge

Det siste døgnet er det registrert 2.552 koronasmittede i Norge. Det er 426 flere enn samme dag i forrige uke og ny rekord på én dag her i landet.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.760 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.467.

I Oslo ble det registrert 416 nye koronasmittede siste døgn. Det er 18 flere enn samme dag forrige uke.

Tap for Zuccarello og Minnesota Wild

Mats Zuccarello og Minnesota Wild tapte 4-1 i oppgjøret mot San Jose Sharks natt til onsdag. Nattens kamp ble spilt på Wilds hjemmebane i Saint Paul.

Zuccarello kom ikke i målprotokollen i sin femte kamp etter koronasykdommen som nylig holdt ham ute av spill i fire kamper.

Natt til onsdag fikk han nær 16 minutter på isen.

Socialdemokratiet størst i dansk valg

Regjeringspartiet Socialdemokratiet har fått 28,5 prosent av stemmene og er største parti i tirsdagens kommunevalg i Danmark. Venstre er nest størst på landsbasis med 21,2 prosent av stemmene.

Men begge de store ordførerpartiene må notere en samlet tilbakegang sammenlignet med kommunevalgresultatet for fire år siden. Dessuten har Socialdemokratiet denne gang gått markant tilbake i landets fire største byer.

De Konservative er valgets store vinner etter en oppgang fra 8,8 prosent i 2017-valget til 15,2 prosent. Dansk Folkeparti er valgets største taper med 4,1 prosent av stemmene, mer enn en halvering fra 2017.

Chiles president slipper riksrett

Senatet i Chile avviser å stille president Sebastián Piñera for riksrett. Beslutningen i natt norsk tid endte dermed med motsatt resultat enn i underhuset i nasjonalforsamlingen, der de folkevalgte tidligere vedtok å stille Piñera for riksrett.

Bakteppet for riksrettsspørsmålet er avsløringer fra Pandora Papers om at presidenten skal ha misbrukt sitt embete i forbindelse med salg av et gruveselskap til en venn. Piñera har selv avvist anklagene.

USA kan nå gjeldstaket om en måned

USAs finansminister Janet Yellen advarer om at landet kan nå gjeldstaket igjen 15. desember. Hun ber derfor Kongressen ta grep snarest mulig, for å unngå at USA misligholder sin enorme gjeld.

Datoen hennes er noe senere enn 3. desember, som var datoen hun oppga i et brev til Kongressen 18. oktober. I oktoberbrevet var datoen slått fast på grunnlag av at Kongressen da nylig hadde vedtatt en heving av gjeldstaket på 480 milliarder dollar, i over kant av 4.170 milliarder kroner.

Jente på elsparkesykkel påkjørt i Råde - fløyet til Ullevål

En jente i tenårene er alvorlig skadd etter at hun ble påkjørt av en bil da hun kjørte elsparkesykkel ved Åsgårdkrysset i Råde i Østfold tirsdag kveld.

Ifølge politiet kan tilstanden til jenta være livstruende.