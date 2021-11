Trussel mot skole i Farsund var falsk alarm

NTB

Politiets bombegruppe har søkt gjennom Eilert Sundt videregående skole i Farsund og skolens avdeling i Lyngdal, uten å gjøre funn.

Det ble klart etter at arbeidet var avsluttet ved 2-tiden natt til onsdag. Skolen vil derfor holde åpent som normalt for alle elever onsdag morgen.

Tirsdag kveld ble det sendt ut en trussel på epost rettet mot Eilert Sundt videregående skole. Trusselen ble også sendt til journalister i Avisen Agder.

– Vi har mottatt melding fra skolen mot en trussel fremsatt mot skolen. Vi er der med patruljer og har kontroll på bygningen, det er ingen personer i bygget. Vi har bedt om bistand fra nasjonale ressurser, sa operasjonsleder Einar Gausdal i Agder-politiet til NTB tirsdag kveld.

Ifølge Avisen Agder ble det truet med at det skulle gå av flere granater i kantinen på skolen onsdag. Trusselbrevet ga seg ut for å kjempe for «islamsk undervisning» og ble avsluttet med ordene «Allahu akbar».

Saken etterforskes av politiet.