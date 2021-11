EU vraker norsk CO2-prosjekt – SV varsler kamp

NTB

EU sier nei til Fortums søknad om milliardstøtte til CO2-fangst på Klemetsrud i Oslo. SV varsler kamp for å redde prosjektet.

– Vi er overrasket, såpass må jeg kunne si.

Det sier CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås i Fortum til NTB etter at det tirsdag ble klart at Fortum Oslo Varmes avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo ikke er blant de sju prosjektene som EU-kommisjonen har valgt ut til å få økonomisk støtte fra EUs innovasjonsfond.

Fortum søkte opprinnelig om 3 milliarder kroner fra innovasjonsfondet, men reduserte i sommer summen til 1,8 milliarder kroner for å øke sjansen for å vinne fram.

Men EU-kommisjonen lot seg ikke overbevise.

– Det var veldig skuffende, sier Bjerkås.

– Det er et tilbakeslag, det er det ingen tvil om. Men det er ikke slutten, forsikrer hun.

SV varsler kamp

EU-kommisjonens avslag betyr at selskapet nok en gang må ut på jakt etter alternativ finansiering.

– Vi kommer til å jobbe videre. Men vi må da se på hvordan vi kan komme i mål på annen måte, sier Bjerkås til NTB.

Ett alternativ er å søke EU på nytt. En ny tildelingsrunde er allerede i gang, med søknadsfrist i mars. Et annet alternativ er at den norske stat øker sitt bidrag til prosjektet.

SV varsler nå kamp for å redde prosjektet.

– SVs holdning har hele tida vært at hvis EU ikke stiller opp med penger, så burde regjeringen gjøre det, sier SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken til NTB.

– Vil dere ta opp denne saken i budsjettforhandlingene?

– Vi kommer til å se på hvilke muligheter vi har for å få gjennomslag for saken. Dette er en viktig sak for oss, fastslår Haltbrekken.

– Vi kommer til å jobbe for å redde dette prosjektet, sier han.

Trenger 4 milliarder kroner

Bjerkås gjør det for sin del klart at det er uaktuelt for Fortum å ta hele regningen selv.

– Prosjektet er ferdig utviklet. Men det går en grense for hvor lenge man kan holde prosjektet i live. Så det er viktig at vi nå relativt raskt klarer å løse dette, sier Bjerkås.

– Men dere trenger finansiering?

– Det gjør vi. Vi har fått 3 milliarder kroner fra staten, men vi mangler fremdeles rundt 4 milliarder kroner som vi må finne en løsning for, sier hun.

Ber regjeringen åpne lommeboka

Miljøstiftelsen Zero ber nå regjeringen om å åpne lommeboka for å redde prosjektet.

– Regjeringen sitter nå og forhandler med SV om budsjettenighet. Skal disse partiene levere på løfter om å kutte utslipp, ta en aktiv rolle i å bygge ny industri og satse på CCS, er det nå det gjelder, mener daglig leder Sigrun Gjerløw Aasland i Zero.

Det samme mener Bellona:

– Dette må med allerede i neste års statsbudsjett, fastholder seniorrådgiver Olav Øye.

Frp vil skrinlegge

Fremskrittspartiets nestleder Ketil Solvik-Olsen mener derimot at EU-avslaget bør være et tydelig signal til regjeringen om å skrinlegge planene om CO2-fangst.

– Frp har vært tydelige på at det er feil ressursbruk av Ap og Sp når de nå vil bruke store summer på en teknologi som, hvis lykkes, i all hovedsak vil profittere noen få store utenlandske selskaper, men der norske skattebetalere vil ta uforholdsmessig høy risiko hvis prosjektet mislykkes, sier han i en uttalelse til NTB.

– Når EU nå avslår økonomisk støtte til prosjektet, så må det også bety at interessen deres for dette som et klimatiltak er lav, mener Solvik-Olsen.

Persen vil fortsette diskusjonene

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) vil for sin del ikke ta stilling til spørsmålet nå.

Men arbeidet fortsetter, bekrefter hun:

– Jeg er skuffet over at Fortum Oslo Varmes karbonfangstprosjekt ikke har fått støtte fra EUs innovasjonsfond i denne omgang. Prosjektet på Klemetsrud er modent og godt forberedt, og vi vil nå fortsette arbeidet med å få finansiering, sier Persen i en skriftlig kommentar til NTB.

Ifølge henne vil den videre prosessen nå bli diskutert med Fortum Oslo Varme.