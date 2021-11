Oslo setter av en halv milliard i corona-krisepenger

NTB

Byrådet i Oslo har satt av en halv milliard kroner til coronahåndtering i 2022 i sin tilleggsinnstilling til budsjettet.

I en pressemelding viser byrådet til at det fortsatt er høyt smittetrykk i hele landet, og at corona kommer til å ha stor betydning også neste år.

Byrådet forslår en sentral coronaavsetning på 500 millioner i 2022 som gjelder for alle sektorene i kommunen. Det legges til grunn at kommunen får kompensasjon fra staten for merkostnader som pandemien medfører.

I det opprinnelige Oslo-budsjettet var det ikke satt av coronapenger.

– Kommunens ansatte jobber fortsatt på høygir med smitteverntiltak, testing og vaksinering, og alt tyder på at mye slikt arbeid vil fortsette neste år. Vi trenger tydelige signaler fra regjeringen om kompensasjon til kommunene for koronakostnader i 2022. I tillegg overlater regjeringen kostnadene med å holde kollektivtrafikken oppe på et nødvendig nivå til fylkene. Vi risikerer en negativ spiral der folk velger bil framfor kollektivt, hvis vi kutter i tilbudet før folk kommer tilbake til gode reisemønstre, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen.