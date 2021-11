Trysil-beboere skal i krisemøte om bosituasjon

NTB

26 beboere må flytte ut umiddelbart fra et boligbygg i Trysil på grunn av brannfare. Tirsdag er de innkalt til et krisemøte med kommunen om bosituasjonen.

– Det er en veldig dramatisk hendelse. Det viktigste nå blir å ta vare på de som bor her, og sørge for at de får et nytt og trygt sted å bo, sier nestleder i sameiet Pernup, Arnfinn Hoel, til NRK.

Det var mandag kveld at kommunen ila umiddelbar bruksforbud av boligkomplekset etter å ha vurdert brannsikkerheten som så dårlig at det kan være livsfarlig for beboerne dersom det begynner å brenne i en av leilighetene.

Det ble besluttet at beboere skulle få overnatte der dersom man ikke hadde mulighet til å overnatte et annet sted. I løpet av natten var det brannvakt som passet på stedet, og vaktholdet vil fortsette i dagene framover.

Tirsdag har kommunen funnet ledige boliger til flere av beboerne som ikke klarer å finne en midlertidig boløsning. Senere tirsdag ettermiddag skal beboerne i krisemøte med kommunen der behovene deres i tiden framover skal kartlegges.

Det fem år gamle boligbygget, som består av 18 leiligheter, er livsfarlig på grunn av dårlig brannsikkerhet og tekniske feil, ifølge det lokale brann- og redningsvesenet.