Smitterekord i Bergen

NTB

Det er registrert rekordhøye 154 smittetilfeller i Bergen sist døgn. Kommunen melder imidlertid at dette skyldes et etterslep i registreringen.

– Vi har fortsatt stabilt antall smittede i Bergen, og det er foreløpig ingen eksplosiv økning, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik i en pressemelding

67 av de smittede er nærkontakter, ni tilfeller er importsmitte, mens 77 har ukjent smittevei. Gjennomsnittet for de siste sju dager er 85 smittetilfeller, og smittevernoverlegen mener snittet gir et riktigere bilde av smittesituasjonen.

– Grunnen til at dagens smittetall er så høyt er at det har vært et etterslep på meldte smittetilfeller fra laboratoriet på Haukeland. Av de 154 smittetilfellene som ble meldt i dag hadde 62 prøvedato 13. november, 70 hadde prøvedato 14. november, og 22 prøvedato 15. november, sier Voltersvik.