Politiet håper å være ferdig med Baneheia-saken før jul

Den nye etterforskningen av Baneheia-saken kan bli sluttført i løpet av de kommende ukene, ifølge statsadvokaten.

– Etterforskningen har trukket litt ut, og vi har fortsatt noe gjenstående. Vi håper i alle fall å avslutte etterforskningen innen jul, men dessverre er ikke det sikkert, sier statsadvokat Andreas Schei til NTB.

Oslo politidistrikt har blant annet tatt nye etterforskningsskritt rundt de sentrale mobil- og DNA-bevisene i Baneheia-saken, men også tatt nye vitneavhør av Jan Helge Andersen. Hans forklaring var avgjørende for at Viggo Kristiansen kunne dømmes for drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i 2000.

Andersen tilsto og ble dømt for ett drapene og har i dag sonet sin dom. Han pekte ut kameraten Kristiansen som hovedmannen bak drapene. Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig.

– Vi ønsker ikke å kommentere den pågående etterforskningen, understreker Schei, med henvisning til TV 2 og VGs avsløringer av at det skal være gjort nye funn av Andersens DNA som kan knytte ham til overgrep mot begge jentene.

Når etterforskningen er ferdig, skal Oslo statsadvokatembeter gi sin tilråding til Riksadvokaten om hvorvidt det bør gjennomføres full behandling i lagmannsretten eller om det skal avsies frifinnende dom uten hovedforhandling.