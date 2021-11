Oslo vil teste elever på 5. til 10. trinn to ganger i uka

NTB

Oslo-kommune legger opp til at alle elever på 5. til 10. klassetrinn skal testes to ganger i uka når skolene nå starter med massetesting.

– Det planlegges for oppstart mot slutten av denne uka, sier smittevernoverlege Frode Hagen i Oslo sier til Dagbladet.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fortalte i forrige uke at det vil bli igangsatt massetesting av skoleelever. Opplegget er fortsatt under forberedelse, men Hagen sier nå at det legges opp til at 5.- til 10.-klassinger skal testes to ganger i uka.

Målet med massetestingen er å stanse smitteutviklingen på et tidlig tidspunkt og dermed unngå mer inngripende tiltak. Det viktigste Oslos innbyggere kan gjøre, er å følge generelle smittevernråd.