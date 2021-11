NTB

Det er registrert 112 nye coronatilfeller i Trondheim kommune i løpet av det siste døgnet.

Nær halvparten av smittetilfellene er personer mellom 10–20 år, opplyser kommunen i en pressemelding.

849 personer testet seg med PCR-tester i Trondheim i løpet av det siste døgnet.

Kommuneledelsen diskuterer for tiden mulig innføring av coronapass for å få bukt med de høye smittetallene. St. Olavs hospital er satt under press og har utsatt en rekke operasjoner.