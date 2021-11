Mann fikk samfunnsstraff etter væpnet ran av bensinstasjon

NTB

En mann i 20-årene fra Romerike er dømt til 237 timers samfunnsstraff etter at han i i fjor høst ranet en bensinstasjon på Aurskog.

Mannen i 20-årene truet en kvinne bak disken med kniv og fikk med seg 4.000 kroner etter ranet av YX på Aurskog på Romerike 12. september i fjor.

Kort tid etter ranet, sendte mannen Snapchat til sine venner, viftende med en seddelbunke og med påskriften «jævlig legendariskt hahhahaha», skriver Romerikes Blad.

Gjerningsmannen ble samme kveld pågrepet av store politistyrker på en adresse på Aursmoen. Under sin forklaring i retten erkjente mannen straffskyld og beklaget til de fornærmede i saken.

Selv om tingretten mener at riktig straffenivå i saken er sju måneder ubetinget fengsel, ble mannen idømt 237 timers samfunnsstraff.

Bakgrunnen er at mannen skal ha hatt en «formidabel utvikling» etter at han valgte å søke hjelp for sin rusavhengighet, og retten mener det vil være uheldig for ham å avbryte utviklingen ved en lengre fengselsstraff.