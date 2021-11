Oppsiktsvekkende nye DNA-funn i Baneheia-saken

Etterforskningen av DNA-materialet som er sikret i Baneheia-saken, har påvist DNA fra Jan Helge Andersen på begge ofrene som ble drept.

Politiet skal ha avdekket nye DNA-funn som de mener stammer fra Jan Helge Andersen på kroppen til Lena Sløgedal Paulsen (10) i forbindelse med Baneheia-saken, opplyser TV 2.

– Vi kan bekrefte at vi også er forelagt de opplysninger TV 2 viderebringer, sier advokat Bjørn André Gulstad til NTB mandag kveld.

I avhør

Gulstad er sammen med advokat Arvid Sjødin, forsvarer for Viggo Kristiansen i forbindelse med påtalemyndighetens gjenopptakelse av straffesaken fra 2002. De har vært kjent med de nye opplysningene en stund.

– Dette har vært tema i avhør av Jan Helge Andersen, sier Gulstad.

Andersen var midten av oktober i et tre dager langt vitneavhør med politiet som har ansvaret for gjenopptakelsen av saken til Viggo Kristiansen. Andersens advokat Svein Holden sier mandag kveld til NTB at de nye opplysningene i saken ikke har endret klientens status.

– Etterforskningen pågår fortsatt, og vi ønsker ikke å kommentere resultater av den, sier statsadvokat Andreas Schei.

Sporprøver

Ifølge opplysninger fra VG mandag kveld skal DNA-materialet som er undersøkt, stamme fra undersøkelser av gamle sporprøver som er sikret fra begge jentene, altså også Lena Sløgedal Paulsen som Andersen nektet å ha hatt noen seksuell kontakt med.

– Å avklare med sikre bevis hvem som har forgrepet seg på og drept også Lena Sløgedal Paulsen, er viktig på veldig mange måter. Nå må politiet få jobbe i fred til de eventuelt kan bekrefte dette, sier Gulstad til NTB.

Andersen ble frikjent for drapet på Paulsen i Baneheia i Kristiansand i år 2000. Han ble dømt for drapet på det yngste offeret, Stine Sofie Sørstrønen. Han ble trodd i retten på at det var under trussel fra Viggo Kristiansen og at det var Kristiansen som var initiativtaker til de bestialske handlingene. Andersen ble også dømt for medvirkning til overgrep på begge ofrene.

Trygge på frifinnelse

Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring, men har nektet straffskyld hele veien. I februar ble saken hans gjenopptatt og 1. juni år ble han løslatt fra fengsel i påvente av den nye etterforskningen.

Oslo politidistrikt har siden den gang hatt ansvaret for den nye etterforskningen av Baneheia-saken. Det er ikke kjent når den nye etterforskningen er ventet å være ferdig.

– Politiet må få gjøre dette så grundig de mener er nødvendig. Vi avventer deres avgjørelse, men er trygge på at en konklusjon er at Viggo Kristiansen må frifinnes, sier advokat Gulstad.