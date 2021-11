NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, mandag 15. november.

Oppstart av budsjettforhandlinger mellom regjeringspartiene og SV

SVs alternative budsjett legges fram av finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski og SV-leder Audun Lysbakken på Stortinget klokka 11. Budsjettet viser endringene partiet vil gjøre sammenlignet med Solberg-regjeringen som ble lagt fram 12. oktober. Budsjettet danner grunnlag for de videre forhandlingene med regjeringspartiene Ap og Sp.

Kulturministeren åpner det nye Grinimuseet

Kulturminister Anette Trettebergstuen åpner det nye Grinimuseet i en tidligere fangebrakke fra Grini – den største fangeleiren i Norge under krigen. Det nye Grinimuseet er en del av MiA – Museene i Akershus

Toppmøte mellom Xi og Biden

Det blir avholdt virtuelt toppmøte mellom Kinas president Xi Jinping og USAs president Joe Biden.

EU ventes å vedta nye sanksjoner mot Hviterussland

EUs utenriksministre ventes å vedta en femte pakke med sanksjoner mot Hviterussland siden det omstridte valget i august 2020 der Aleksandr Lukasjenko ble gjenvalgt.

Ruud møter Djokovic

Casper Ruud møter Novak Djokovic i gruppespillet i ATP-sluttspillet i Torino i Italia. Kampen begynner klokka 14. Djokovic og Ruud møtes i første runde. De to har bare møttes én gang før. Djokovic har hatt et sterkt år der han har vunnet hele tre av fire Grand Slam-titler. Han vant også prestisjetunge Paris Masters så sent som sist helg.