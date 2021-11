NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 15. november.

1.156 nye koronasmittede registrert siste døgn – 312 i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 1.156 koronasmittede i Norge. Det er 158 flere enn samme dag i forrige uke. I Oslo ble det registrert 312 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 80 flere enn samme dag forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.667 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.367 så trenden er fortsatt stigende.

Politiet og helsevesenet krangler om psykisk syke

Ambulansefolk i Oslo har det siste halvåret fått nei minst 68 ganger når de ber om bistand fra politiet når de tar seg av farlige, syke mennesker.

Det viser dokumenter Aftenposten har fått innsyn i. Nå slår Norges største sykehus alarm etter at de har fått nok av at politiet ikke hjelper til, rapporterer Aftenposten.

To barn alvorlig skadd etter fall fra bolig i Stockholm – to pågrepet

To barn er funnet med alvorlige skader i Hässelby nordvest i Stockholm. Politiet mistenker at de har falt fra stor høyde, og saken etterforskes som drapsforsøk. En mann og en kvinne, som har en relasjon til barna, er pågrepet i saken, opplyser politiet i Stockholm.

De to barna, som begge er yngre enn ti år, ble funnet utenfor en boligblokk og sendt til sykehus med ambulansehelikopter, melder Aftonbladet. Avisa får opplyst at politiet mener de ble kastet ut fra en balkong. Expressen får opplyst at mannen skal ha skadet barna hardt før han kastet dem ut, og at det dreier seg om en mann i 45-årene, som selv ble funnet skadd i en leilighet i blokka.

Regjeringen: Sjøfolk skal ha norsk lønn i norske farvann

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) vil sikre alle sjøfolk norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann, også mannskap på utenlandske cruiseskip som har Norge som hoveddestinasjon.

– Jeg kan bekrefte at vi har begynt et arbeid for et lovutkast, hvor vi lovfester at det er norske lønns- og arbeidsvilkår som skal gjelde i norske farvann og på norsk sokkel, inkludert offshoreflåten, sier Skjæran til VG.

Niåring døde av skadene etter festivaltragedien i Houston

Ni år gamle Ezra Blount, som ble liggende i koma etter konserttragedien på musikkfestivalen Astroworld i Houston 5. november, døde søndag, får ABC13 opplyst av familien hans.

Dermed har i alt ti personer mistet livet som følge av tragedien som fant sted da rapper og arrangør Travis Scott sto på scenen i hjembyen Houston. Flere hundre andre ble skadd da det oppsto kaos og panikk på musikkfestivalen Astroworld. Rundt 50.000 mennesker var til stede på festivalen 5. november.