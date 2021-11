Far tiltalt for å ha gjort psykisk utviklingshemmet datter gravid

Rettssaken starter i Vestre Innlandet tingrett i Lillehammer mandag 15. november. Retten har satt av to uker til behandling av saken. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

En mann må mandag møte i retten tiltalt for overgrep mot sin psykisk utviklingshemmede datter. Mannen beskyldes for å være både far og bestefar til samme barn