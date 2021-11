Fritt Ord-direktør ber om gransking av politiet i Nygaard-saken

Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås sier til NRK at han mener Nygaard-saken er den største politiskandalen i norsk historie. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås vil at en granskingskommisjon skal vurdere politiets innsats etter drapsforsøket på forlagsdirektør William Nygaard i 1993.

Åmås sier til NRK at han mener Nygaard-saken er den største politiskandalen i norsk historie.

– Det skar seg fra starten av fordi politiet ikke så den åpenbare koblingen mellom attentatet på William Nygaard, utgivelsen av Salman Rushdies bok og fatwaen som regimet i Iran hadde avsagt mot alle som var involvert i utgivelsen av boken, mener Åmås.

Få år før drapsforsøket på William Nygaard hadde Aschehoug gitt ut boken «Sataniske vers» av Salman Rushdie. Boken var kontroversiell, og det iranske regimet hadde avsagt en dødsdom over alle som var involvert i publiseringen av boken.

Nasjonalt traume

Åmås mener saken har blitt et nasjonalt traume, og at det er på tide at vi får en grundig gjennomgang av innsatsen til politiet gjennom disse 28 årene.

– Jeg mener regjeringen må sette ned en uavhengig granskingskommisjon for å gå gjennom alt som har skjedd i etterforskningen i Nygaard-saken, både i Oslo-politiet og i Kripos. Et alternativ er at Stortinget ber om en omfattende utredning av saken.

NRK har vært i kontakt med politiet i Oslo og Kripos for en kommentar, men de ønsker ikke å si noe om saken nå.

Dusør

I 2010 ble det utlovt en dusør på to millioner kroner til den eller de som hadde informasjon som kunne føre til en oppklaring av Nygaard-saken.

I oktober 1993 ble forlagsdirektør William Nygaard i Aschehoug skutt og forsøkt drept utenfor huset sitt i Oslo. Saken ikke oppklart, men i 2018 ble en libanesisk statsborger og en tidligere diplomat ved den iranske ambassaden i Oslo, siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk.