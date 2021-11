SV og MDG ber regjeringen øke klimaambisjonene

NTB

Både SV og MDG mener regjeringen må skjerpe klimamålene etter Glasgow-toppmøtet. Frp har på sin side tro på norsk gass.

Utslippsmål er et viktig punkt i avtalen fra klimatoppmøtet i Glasgow, som ble avsluttet lørdag kveld. Her oppfordres verdens land til å skjerpe egne mål allerede neste år – betydelig raskere enn tidligere planlagt.

Håpet er å lykkes med å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

SV oppfordrer regjeringen til å følge opp Glasgow-avtalen gjennom å stramme kraftig inn på eget utslippsmål.

– Vi kommer til å foreslå at Norge har som mål å kutte utslippene med 70 prosent innen 2030 og vil jobbe for at Norge melder inn dette neste år, sier Lars Haltbrekken, som er SVs miljøpolitiske talsperson.

SV: – Ingen utslipp kan fredes

I henhold til Parisavtalen skal alle land melde inn nye eller oppdaterte utslippsmål hvert femte år.

Solberg-regjeringen oppjusterte Norges utslippsmål fra 40 prosent til 50-55 prosents utslippskutt innen 2030, sammenlignet med 1990. Støre-regjeringen har som mål å kutte 55 prosent innen 2030.

Haltbrekken mener det er fullt mulig å nå et 70-prosentsmål, forutsatt at klimatiltakene skjerpes.

– Ingen utslipp kan lenger være fredet, sier Haltbrekken, med henvisning til utslipp fra blant annet veitrafikken, flytrafikken og olje- og gassnæringen.

MDG ber om nye tiltak

Også Miljøpartiet De Grønne mener Støre-regjeringen nå må legge om kursen.

– Jeg forventer at Støre nå raskt kommer til Stortinget med forslag til skjerpede ambisjoner og nye tiltak i klimapolitikken. Ikke minst må vi i tråd med Glasgow-avtalen slutte å bruke milliarder av kroner på å bygge ut enda mer olje og gass, og heller satse på nye grønne jobber, sier Berg til VG.

Frp: Norsk gass trengs

Frp-leder Sylvi Listhaug mener på side at klimapakten fra Glasgow tyder på at norsk gass vil være viktig også i tiden fremover.

I slutterklæringen til klimatoppmøtet ble det til slutt enighet om at det skulle stå at kullkraft skal «fases ned», fremfor å «fases ut».

– Dette vil bety at norsk gass til Europa blir viktigere enn noen gang. Vi ser hva som skjer med prisene når man faser ut kull og kjernekraft i Europa. Resultatet fra klimatoppmøtet viser at det ikke er noen vei utenom norsk gass når europeiske land skal kutte utslipp fremover, sier Listhaug.