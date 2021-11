FHI tviler på at coronapass kan tas i bruk fra tirsdag

NTB

Etter at regjeringen har åpnet for at kommunene kan innføre bruk av coronapass, ønsker Tromsø å ta i bruk løsningen tirsdag. Det er for raskt, tror FHI.