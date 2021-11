Politiet og letemannskaper søker fortsatt etter forsvunnet sjåfør

NTB

Politiet søker etter føreren av en bil som lørdag kveld kjørte av veien på Finnskogen nær svenskegrensa. Politiet frykter at føreren er skadd.

Utforkjøringen skjedde i krysset Finnskogvegen/fylkesvei 201 og Røgdenvegen/fylkesvei 1868 i 18.45-tiden lørdag kveld. Da politiet kom til stedet var ikke føreren der, men airbagen var utløst og det var spor på stedet som gjør at politiet frykter at mannen er skadd. Det ble derfor startet søk etter mannen.

Politiet og frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder har lett etter mannen i hele natt uten resultat.

– Vi er veldig interessert i å komme i kontakt med personer som kan ha sett noe i området Skasen- Svullrya, eller som kanskje kan ha plukket opp mannen med bil, sier operasjonsleder Øyvind Bakken i Innlandet politidistrikt til Østlendingen søndag morgen.

Til Dagbladet opplyste politiet sent lørdag kveld at de er bekymret for at bilføreren befinner seg skadd ute i terrenget, og at de er bekymret for helsetilstanden til mannen.

Ut fra registreringsnummeret vet politiet at det dreier seg om en mann med hytte i området.

Operasjonsleder Bakken sier til Østlendingen at det søndag morgen er skifte av letemannskaper.