26 kyr reddet ut av brennende låve i Nord-Fron

NTB

I alt 26 kyr og fem hester ble reddet fra en overtent driftsbygning i Kvam i Nord-Fron sent lørdag kveld. Brannvesenet driver nå etterslukking.

Brannen i driftsbygningen ble meldt klokken 22.49, og det var en tid fare for at den kunne spre seg til nabobygninger.

Klokken 3.30 melder politiet i Innlandet at brannen er slukket, og at brannvesenet blir værende på steder for å fortsette med etterslukking.

Til sammen 26 kyr og fem hester ble reddet ut da det begynte å brenne på gården like utenfor Kvam sentrum.

– Gårdbrukeren hadde lyktes med å få ut alle dyrene. Han hadde gjort en kjempejobb, all ære til ham for det, sier innsatsleder Tor Engum i Midt-Gudbrandsdal brannvesen til Gudbrandsdølen Dagningen.

Brannvesenet opplyser at mannskaper fra tre brannstasjoner, i tillegg til Lillehammer, bisto i slukkearbeidet.