Politiet og letemannskaper søker fortsatt etter forsvunnet sjåfør

NTB

Politiet søker etter føreren av en bil som lørdag kveld kjørte av veien på Finnskogen nær svenskegrensa. Politiet er bekymret for at føreren er skadd.

Utforkjøringen skjedde i 18.45-tiden lørdag kveld. Da politiet kom til stedet, var ikke føreren der, og det ble startet søk etter vedkommende.

– Politiet og frivillige søker fortsatt etter mann som er savnet etter trafikkulykke i krysset Finnskogvegen/fv. 201 og Røgdenvegen/fv. 1868, skriver politiet i Innlandet på Twitter klokken 2.30.

Politiet oppfordrer folk til å ta kontakt dersom de har plukket opp en mann i 50-åra i området Skasen/Svullrya, eller dersom de har opplysninger i saken.

Til Dagbladet opplyste politiet sent lørdag kveld at de er bekymret for at bilføreren befinner seg skadd ute i terrenget, og at de er bekymret for helsetilstanden til mannen.

Det er cirka null grader i leteområdet. Det er ikke snø, men skydekke, ifølge avisen.

Ut fra registreringsnummeret vet politiet at det dreier seg om en mann med hytte i området.