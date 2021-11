Moren til Ari Behn i ny bok: – Ari var ikke psykisk syk

«Det har blitt for mange belastninger for meg. Jeg er utmattet, utbrent, har ME, og kanskje MS, siden jeg så lenge har hatt disse skjelvingene. Det er som om kroppen brenner opp. Jeg klarer ikke spise. Jeg sover nesten ikke, forteller Marianne Behn fra de private samtalene med sønnen i tiden før han gikk bort.

Marianne Behn var nært knyttet til sin sønn. Nå forteller hun om de siste dagene og de intense samtalene før tragedien var et faktum.

Forfatter og kunstner Ari Behn tok sitt eget liv 1. juledag, 25. desember. 2019.

Dødsfallet rystet kongefamilien og gjorde et sterkt inntrykk på mange nordmenn. Behns tragiske utfall satte dessuten et sterkt fokus på selvmord og medmenneskelighet.

Datteren Maud Angelica Behn holdt en sterk minnetale i bisettelsen der hun oppfordret folk som sliter om å søke hjelp. Talen rørte mange.

– Dypt ulykkelig etter påkjenninger og sorg



Ari Behn ble 47 år gammel. Han etterlot seg tre døtre. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Pappa må ha vært så sliten at han ikke hadde følt at han hadde noen annen utvei enn å dra fra denne verden. Der tror jeg han tok feil. Det er alltid en utvei. Jeg vil si til alle at det alltid finnes en utvei, selv om det ikke føles sånn. Folk vil hjelpe, du kan få hjelp, og det kan bli bedre, sa Maud Angelica.

Ari Behns mor, Marianne Behn, skriver i sin nye bok om sine egne opplevelser og samtaler med sønnen før han gikk bort. Om problemer med søvn og inntak av mat.

– Ari var ikke psykisk syk, han hadde ikke en diagnostisk depresjon. Å diagnostisere noen som psykisk syk, fordi man er dypt ulykkelig en periode som følge av påkjenninger og sorg, er heldigvis ikke riktig, sier hun til Dagbladet.

Ville ikke skape spekulasjoner



Både hun og Olav Bjørshol, som fant sønnen død i Lommedalen, valgte tidlig å være åpne om selvmordet.

– Ari var en kjent person. Vi valgte å si det som det var for ikke å skape spekulasjoner, og med håp om å kunne være til hjelp for andre, fortalte Marianne Behn til Se og Hør i januar 2020.

Faren har også uttrykt takknemlighet for at han var sammen med Ari Behn den kvelden han døde.

– Det er som om kroppen brenner opp

I den nye boka gjengir moren en av de aller siste samtalene hun hadde med sønnen da han var innlagt på sykehus.

«Jeg er ikke psykisk syk, som noen sikkert tror. Jeg er fysisk syk, og kroppen min klarer ikke lenger å lege seg selv. Det har blitt for mange belastninger for meg. Jeg er utmattet, utbrent, har ME, og kanskje MS, siden jeg så lenge har hatt disse skjelvingene. Det er som om kroppen brenner opp, forteller Marianne Behn fra de private samtalene.

I bisettelsen i Oslo domkirke 3,. januar la Olav Bjørshol vekt på sønnens store betydning for mange.

– Du var helt til stede i livet. Du evnet å berøre så manges hjerter med ditt hjerte.