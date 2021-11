Norske F-35 luft-tanket gjennom Nato-samarbeid for første gang

Et av Forsvarets nye F-35 jagerfly avbildet på Rygge militære flyplass i Østfold ved en tidligere anledning. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Fredag gjennomførte norske F-35 kampfly luft-til-luft-tanking gjennom Natos tankflysamarbeid for første gang.

I en pressemelding beskriver Forsvaret det som en viktig milepæl i innfasingsløpet.

Luftforsvarets sjef, generalmajor Rolf Folland, sier at lufttanking er avgjørende for å støtte luftoppdrag over store avstander.

– Dette strategiske samarbeidet er viktig for Nato og Norge og gjør at vi kan tanke under flyging, som øker oppdragets lengde, sier han.

I januar tar F-35 over QRA-beredskapen (Quick Reaction Alert) for Nato fra Evenes.

Tankingen ble gjort fra et tankfly av typen MRTT (Multi Role Tanker Transport), som er fly Norge disponerer gjennom et strategisk samarbeid.