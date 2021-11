Hjertepasienter sendes fra Oslo til Trondheim for å opereres

NTB

Det er opprettet en «hjertebro» mellom Oslo universitetssykehus og St. Olavs hospital i Trondheim. Grunnen er mange coronapasienter på sykehus i Oslo.

– Foreløpig dreier det seg om tjue hjertepasienter som de siste to ukene er sendt til Trondheim. Dette er en gruppe pasienter som kan vente på operasjon i flere måneder. Vi mener det nå er for lang ventetid for enkelte pasienter, derfor har vi inngått samarbeid med St. Olavs hospital. De har i øyeblikket kapasitet, sier avdelingsleder Arnt E. Fiane på Thoraxkirurgisk avdeling på Oslo universitetssykehus til VG.

Pasientene som nå sendes fra Oslo universitetssykehus til St. Olavs hospital er pasienter som skal skifte hjerteklaff eller operere hovedpulsåren.

Årsaken til at pasientene sendes til Trondheim er at intensivsykepleierne på Thoraxkirurgisk avdeling i Oslo bidrar på Akuttklinikken der intensivavdelingen blant annet behandler fem covidpasienter på en hjerte-/lungemaskin som kobles til kroppens store blodårer. Behandlingen brukes på de sykeste covid-pasientene og er svært ressurskrevende.

– Denne «drenasjen» av spesialkompetanse medfører at vi på hjertekirurgisk avdeling må ta ned vår virksomhet. Det har vedvart en stund og det gir økende ventetid for våre pasienter. Heldigvis kan ikke jeg se at vi har hatt dødsfall på ventelistene. Det følger vi svært nøye, sier Fiane.