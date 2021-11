FHI: Alle må bidra for å redde jula

FHI-direktør Camilla Stoltenberg under pressekonferansen om coronasituasjonen i Norge fredag. Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB

Skal jula bli slik vi husker den, må alle gjøre en innsats for å stoppe spredningen av coronaviruset, er beskjeden fra FHI.

Økt coronasmitte, RS-virus i omløp og en influensasesong på vei. Det er status seks uker før julen ringes inn.

Smittesituasjonen i landet tilsvarer det mest alvorlige av de to scenarioene for vintersesongen i FHIs modelleringsrapport fra slutten av oktober, bekrefter FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

– Det er fullt mulig å snu dette, men det er en innsats som skal til, sier hun.

– Jeg håper vi kan få en normal jul, men det er en jul hvor vi fortsatt skal ta hensyn til smitte i landet, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Vinterbølge

I det mest alvorlige scenarioet i FHIs modeller, får Norge «en relativt stor vinterbølge», med opptil 60–70 coronainnlagte hver dag. Dersom dette sammenfaller med at sykehusene får inn mange influensapasienter, kan det bli et stort problem, lød advarselen fra FHI da modelleringsrapporten ble lagt fram.

– Så er det den generelle belastningen på spesialisthelsetjenestene og sykehusene som har vært over tid, som gjør at mange er slitne og gjør at det å skalere opp og tåle de belastningene de vanligvis tåler i en vintersesong, er krevende, sier Stoltenberg til NTB.

Trenden kan snus, men da må folk forstå alvoret, understreker FHI-direktøren.

Syke må bli hjemme

Hun ber folk gjøre tre ting: Fortsette å vaksinere seg, holde seg hjemme når de er syke og teste seg.

Fredag kom regjeringen med nye tiltak for å begrense smitten. Kommunene kan ta i bruk coronapass, testregimet strammes til og helsemyndighetene forbereder en tredje vaksinedose også for de under 65. Regjeringen kom også med nok en innstendig oppfordring til folk som ikke har vaksinert seg, om å gjøre det.