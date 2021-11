Mattilsynet innfører portforbud etter funn av fugleinfluensa i Rogaland

7.500 fjærfe måtte avlives etter at det onsdag ble oppdaget smittsom fugleinfluensa i en besetning på Klepp i Rogaland. Nå har Mattilsynet innført strenge restriksjoner mens de arbeider med å finne ut hvor smitten stammer fra. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Mattilsynet har innført portforbud for fuglebesetninger i 15 kommuner i Rogaland etter at svært smittsom fugleinfluensa ble oppdaget i et hønsehus på Klepp.