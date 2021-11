Siktet i William Nygaard-saken nekter for å ha noe med drapsforsøket å gjøre

NTB

Den libanesiske mannen som er siktet for å ha forsøkt å drepe forlagsredaktør William Nygaard i 1993, sier han ikke har noe med drapsforsøket å gjøre.

Nygaard ble skutt utenfor huset sitt i Oslo i oktober 1993. I 2018 siktet politiet to personer for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk, men politiet sa ikke noe om hvem de siktede var.

Ifølge NRK bor én av de siktede i Libanon, og kanalen har møtt ham på et hotell i Beirut.

– De gikk gjennom alle klesskapene på jakt etter en jakke

Libaneseren bodde i Norge fra 1989 til 1996, og seks uker etter at skuddene rammet Aschehougs forlagssjef, ble han oppsøkt av politiet hjemme på Bjølsen i Oslo.

– Tre politifolk tok seg inn hos meg, to menn og en kvinne. De åpnet skap og skuffer, gjennomsøkte stua og kjøkkenet. De gikk gjennom alle klesskapene på jakt etter en jakke, sier han.

Mannen hevder at politiet tok med seg en stresskoffert med alle hans private papirer.

– Men jeg hadde ingenting med drapsforsøket å gjøre, sier libaneseren.

Han sier at han gjerne kan komme til Norge for å la seg avhøre om saken.

Kripos ønsker ikke å kommentere NRKs intervju.

– Jeg er lettet og fornøyd

Nygaard var forlagssjef da Aschehoug ga ut Salman Rushdies bok «Sataniske vers» i april 1989. To måneder tidligere hadde Irans leder ayatolla Khomeini utstedt en fatwa som krevde at Rushdie og andre som hadde vært involvert i utgivelsen av boken, måtte henrettes fordi boka ble oppfattet som blasfemisk mot islam.

Da siktelsene mot de to mennene ble kjent i 2018, uttalte Nygaard at han var lettet.

– Jeg er lettet og fornøyd med utviklingen i saken, ikke minst at påtalemyndigheten og politiet sier at «handlingen fremstår som et angrep rettet mot det trykte ords frihet», sa han til NTB.