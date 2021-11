Vil tilby tredje vaksinedose til alle over 18 år

Alle over 18 skal få tilbud om en såkalt «boosterdose», får VG opplyst. Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB

Kommunene er bedt om planlegge for å sette en tredje vaksinedose på alle over 18 år, samt innføring av coronapass og mer testing av uvaksinerte, skriver VG.

Opplysningene skal ha kommet fram på et møte mellom Folkehelseinstituttet, Helse- og omsorgsdepartementet og landets kommuner torsdag ettermiddag, skriver VG.

Formålet var å orientere om nye coronatiltak.

«Boosterdose» og coronapass

Dette skal være de nye tiltakene, får VG opplyst fra kilder:

* Alle over 18 skal få tilbud om en tredje vaksinedose, en såkalt «boosterdose». Det er ikke blitt gitt et tidsperspektiv på dette.

* Uvaksinerte over 18 år som bor sammen med noen som er smittet, må ta daglige hjemmetester i sju dager, eller PCR-tester annenhver dag i samme periode.

* Kommunene må forberede seg på at coronapass kan bli innført innenlands og bli et verktøy for kommunene.

FHI: Regner med tredje dose

Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, sier til TV 2 at FHI regner med at en tredje dose vil bli innført. Det er ikke bestemt når og for hvem.

– Det er ganske mange det kan bli en stund til at blir aktuelt for, fordi det skal ha gått seks måneder fra andre dose til tredje dose, sier Stoltenberg.