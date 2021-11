Jobbet med den drepte i Bislett-dramaet: – Vi i skuespillermiljøet er i sjokk og sorg

Gjerningsmannen bak Bislett-angrepet hadde en bakgrunn som skuespiller. Miljøet er i sjokk.

– Vi i skuespillermiljøet er i sjokk og sorg, sier skuespiller Kyrre Hellum (47) til TV 2. Han jobbet sammen med avdøde på en stor norsk kinofilm for noen år siden. De to hadde også begge spilt i samme TV-serie senere, men Hellum sier han ikke kjente avdøde lenger.

Også André Eriksen (46), kjent fra «Vikings» og «I onde dager», har tidligere jobbet med avdøde.

– Forferdelig trist å høre om. Mine tanker går til alle som er berørt av den meningsløse volden, pårørende, ofre, politi og helsepersonell. Mental helse og rusmisbruk er fortsatt et tabubelagt tema, fullt av stigmatisering og misforståelser. Vi må lære mer og bli bedre, sier han til TV 2.

Regissør kritiserer media

En ung anonym regissør, som jobbet tett med avdøde sier til kanalen at han har hatt det tungt etter at kollegaen, og vennen, døde. Han beskriver hvordan de to jobbet med et felles filmprosjekt i 2015, på et tidspunkt avdøde nettopp hadde kommet inn på skuespillerutdanningen.

Avdøde omtales som en dedikert og hardt arbeidende skuespiller som ga alt. Regissøren mener også at mediene ikke har klart å danne et nyansert bilde av 33-åringen, som ble skutt og drept av politiet på Bislett mandag.

– Jeg syns også medias fremstilling av denne saken har vært veldig ensporet, med en dehumaniserende tone som fokuserer mye på nasjonalitet, religion og med en ensidig negativ vinkling av hans mentale tilstand, sier regissøren.

Dratt mellom miljøer

Han forteller om et skuespillertalent som ble dratt mellom to miljøer og til slutt måtte avbryte skuespillerdrømmen, da de mentale problemene og rus tok over kontrollen.

33-åringen ble også i 2019 stoppet av politiet da han truet og angrep tilfeldige personer med kniv på Ankerbrua i Oslo. Da brukte politiet elektrosjokkvåpen for å stoppe mannen. Denne gangen ble han drept etter å ha angrepet tilfeldige personer og politiet med kniv.

Spesialenheten for politisaker etterforsker politiets håndtering av hendelsen, men det pågår også etterforskning av 33-åringens handlinger.