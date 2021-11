NHO ber om coronatiltak for å hindre ny nedstenging

NHO mener at kommuner med høy eller økende smitte bør innføre bruk av munnbind på steder hvor en ikke kan holde tilstrekkelig avstand. Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB

NTB

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) mener det må iverksettes tiltak for å holde samfunnet åpent. Blant tiltakene de foreslår, er bruk av munnbind.

– NHO mener at regjeringen både må sørge for hyppigere grensekontroll og reetablere teststasjoner på de mest trafikkerte grenseoverganger utover Storskog og Svinesund, sier direktør for arbeidsliv Nina Melsom i NHO.

Hun opplyser også at NHOs medlemmer ønsker å samarbeide med kommuner og private leverandører slik at flere arbeidstakere får tilbud om å bli vaksinert.

– Kommuner med høy eller økende smitte bør innføre coronasertifikat der flere mennesker samles, for eksempel på restauranter og konserter. En bør heller innføre krav om coronasertifikat enn å innføre enmetersregelen igjen, sier hun.

Melsom poengterer også bruken av munnbind. Hun mener at kommuner med høy eller økende smitte bør innføre bruk av munnbind på steder hvor en ikke kan holde tilstrekkelig avstand.

Tidligere denne uken ble det kjent at blant annet Tromsø og Trondheim innfører coronarestriksjoner etter større smittehopp. Begge kommunene har blant annet besluttet bruk av munnbind i kollektivtrafikken.

Tromsø har også innført krav om bordservering på serveringssteder og på arrangementer som har skjenkebevilling.