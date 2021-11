NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, torsdag 11. november.

Kirkemøtet starter

Torsdag starter det seks dager lange Kirkemøtet i Trondheim, som er det øverste demokratisk valgte organet i Den norske kirke. Møtet skal blant annet behandle rekrutteringsstrategi, kirkelig kulturarv, regler om kirkevalg og strategi for hele Den norske kirke.

Statsråd besøker Equinor

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen besøker torsdag Equinor. Der skal hun blant annet få en orientering om arbeidet med hydrogen og offshore flytende vind. Persen skal også være til stede på det nederlandske kongeparets besøk til Trondheim.

Barth Eide på COP26

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide er med på høynivådelen under klimaforhandlingene i Glasgow (COP26). Glasgow-møtet er formelt sett det 26. partsmøtet for landene som har undertegnet FNs klimakonvensjon.

Sandviken = Brann?

Torsdag er det ekstraordinært årsmøte i IL Sandviken, der det skal stemmes over en mulig fusjon med Brann. Årsmøtet i Brann har allerede besluttet at klubben skal starte kvinnelag og nå gjenstår det kun at Idrettslaget Sandviken vedtar at Sandviken Toppfotball fristilles. Sandviken tok nylig ligagull i norsk kvinnefotball.

Semifinaler i håndball-NM

Torsdag skal det avgjøres hvem som møtes i NM-finalen i håndball for menn. Drammen tar imot Elverum i den ene semifinalen, mens Fjellhammer tar imot ØIF Arendal i den andre. Elverum har vunnet NM tre ganger på rad og er regjerende mestre. NM-finalen går i Oslo Spektrum 29. desember.