Politileder vil ha ny debatt om bevæpning

Johan Fredriksen, leder for felles operativ tjeneste i Oslo politidistrikt, mener knivangrepet på Bislett har aktualisert behovet for en ny debatt om generell bevæpning av norsk politi. Arkivfoto: Vidar Ruud / NTB

NTB

Hadde politiet generelt vært bevæpnet, ser ikke Johan Fredriksen, leder for felles operativ tjeneste i Oslopolitiet, bort fra at liv kunne blitt spart.

Fredriksen ønsker nå en ny debatt om bevæpning av politiet etter knivangrepet på Bislett, der knivmannen ble skutt og drept av politiet, melder TV 2.

Den første politipatruljen på Bislett hadde pistolene nedlåst i bilen ettersom de ikke hadde fått oppdraget gjennom politiets samband. Derfor var patruljen ubevæpnet i møtet med 33-åringen med kniv.

Fredriksen utelukker ikke at hvis politifolkene allerede var bevæpnet da de ankom, kunne situasjonen ha endt annerledes.

– Det får vi aldri svar på, men det kunne utgjort en forskjell ved at man kunne valgt en annen tilnærming til oppdraget. Selv om det var nødvendig å skyte, kunne det vært mer målrettet og dermed gitt mindre skadefølger, sier Fredriksen.

Han mener det er på tide å vurdere spørsmålet om en generell bevæpning av norsk politi på nytt, og er ikke i tvil selv om at politiet bør bevæpnes.

– Jeg har jobbet over 40 år i politiet. Jeg har sett en utvikling som gjør at jeg personlig tenker at tiden er inne for å ta en slik beslutning, sier han.