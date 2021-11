Mann dømt til 17 og et halvt års fengsel for drap, voldtekt og mordbrann på Ålgård

NTB

En 33 år gammel mann er dømt til 17 og et halvt års fengsel for å ha drept en 69 år gammel kvinne på Ålgård på Jæren i fjor.

I dommen står det at «retten er sikker på at NN (tiltalte red.anm.) voldtok og deretter drepte Gjertrud Åshild Sætre Horve i Horves leilighet i Nilsabakken 3A på Ålgård, om kvelden mandag 21. desember 2020.», skriver Stavanger Aftenblad.

Ifølge tiltalen ble kvinnen utsatt for slag, spark og voldtekt før hun ble knivstukket og blødde i hjel av skadene. Etter dette skal mannen ha tent på huset.

– Drapet ble begått for å skjule at han har slått og voldtatt henne

33-åringen nektet straffskyld. Han innrømte i et avhør som har blitt spilt av i retten at han slo Horve etter at hun først hadde slått ham, og sa at hun var bevisstløs, men pustet, da han forlot leiligheten.

Under rettssaken i Sør-Rogaland tingrett ba aktor om 17 års forvaring med en minstetid på 11 år for mannen.

– Jeg mener drapet blir begått for å skjule at han har slått og voldtatt henne. Og han prøver å skjule det han har gjort, ved å tenne på, sa statsadvokat Nina Grande under prosedyren.

– Det er sikkert at den vil bli anket

Tiltaltes forsvarer, advokat Vegard Bråstein, sier til Aftenbladet at dommen vil bli anket.

– Jeg vil gjennomgå dommen med min klient i løpet av noen dager, men det er sikkert at den vil bli anket. Når han først ble domfelt er vi fornøyd med at retten deler vår vurdering av forvaringsspørsmålet, sier Bråstein.

I tillegg til fengselsstraffen dømmes 33-åringen til å betale hvert av offerets barn 300.000 kroner i oppreisningserstatning og nærmere 230.000 kroner i erstatning til Fremtind Forsikring AS.