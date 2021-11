Norge gjenopptar bistanden til Afghanistan, men bare gjennom organisasjoner

NTB

Norge gjenopptar bistanden til Afghanistan, men bare gjennom internasjonale og ikke-statlige organisasjoner, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt til NRK.

Utenriksministeren viser til den dramatiske humanitære situasjonen i landet etter at Taliban igjen tok makten.

– Situasjonen i Afghanistan er katastrofal. 97 prosent av landets befolkning står i fare for å falle under fattigdomsgrensen, sier Huitfeldt (Ap), som understreker at den norske hjelpen ikke skal sluses gjennom Taliban.

– Vi vil kanalisere den gjennom FN-apparatet, og vi ønsker at den rettes direkte mot kvinneorganisasjoner i Afghanistan sier hun til NRK.